Misija Bundesvera na KiM u okviru Kfora produžena za godinu dana

Nemački Bundestag odobrio je produženje učešća nemačkih oružanih snaga u okviru misije Kfora na KiM, pod vođstvom NATO-a, za još godinu dana.

Odluka je usvojena sa 383 glasa "za", 192 "protiv" i dva "uzdržana", navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu Bundestaga,. Prema zahtevu nemačke vlade, zadaci uključuju obezbeđivanje javne bezbednosti i reda, kao i podršku razvoju stabilnog, demokratskog, multietničkog i mirnog KiM. Takođe će biti pružena podrška za uspostavljanje tzv. kosovskih bezbednosnih snaga kao "demokratski kontrolisane, multietničke bezbednosne organizacije i drugih aktera u okviru