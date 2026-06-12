Od pretnji do pregovora – Vašington govori o dogovoru, Teheran o posledicama američkih napada

Dok predsednik SAD Donald Tramp tvrdi da su stvoreni uslovi za diplomatski dogovor i otkazuje najavljene udare na Iran, vlasti u Teheranu poručuju da su američke vojne akcije dodatno narušile krhke pokušaje uspostavljanja primirja.

Bagei: Pristali smo na najveći deo nacrta, nema kompromisa o "crvenim linijama" Iran je pristao na najveći deo nacrta potencijalnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslvoa Esmail Bagei i istakao da Iran neće praviti kompromis kad je reč o njihovim "crvenim linijama". Bagei je naglasio da Iran još nije doneo konačnu odluku o sporazumu, dodajući da je najveći deo teksta kompletiran, iako su SAD "stalno