Od pretnji do pregovora – Vašington govori o dogovoru, Teheran o posledicama američkih napada

RTS pre 34 minuta
Od pretnji do pregovora – Vašington govori o dogovoru, Teheran o posledicama američkih napada

Dok predsednik SAD Donald Tramp tvrdi da su stvoreni uslovi za diplomatski dogovor i otkazuje najavljene udare na Iran, vlasti u Teheranu poručuju da su američke vojne akcije dodatno narušile krhke pokušaje uspostavljanja primirja.

Bagei: Pristali smo na najveći deo nacrta, nema kompromisa o "crvenim linijama" Iran je pristao na najveći deo nacrta potencijalnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslvoa Esmail Bagei i istakao da Iran neće praviti kompromis kad je reč o njihovim "crvenim linijama". Bagei je naglasio da Iran još nije doneo konačnu odluku o sporazumu, dodajući da je najveći deo teksta kompletiran, iako su SAD "stalno
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