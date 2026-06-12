Preminuo Dejvid Hokni, jedan od najznačajnijih slikara 20. i 21. veka

Dejvid Hokni, jedan od najznačajnijih i najuticajnijih britanskih umetnika modernog doba, preminuo je u svom domu u 89. godini, prenosi Bi-Bi-Si.

Tokom karijere koja je trajala sedam decenija, Hokni je koristio slikarstvo, grafiku, fotografiju i, u poznijim godinama, digitalnu umetnost kako bi prikazao rodni Jorkšir i svoj drugi dom – Kaliforniju. Među njegovim najpoznatijim delima su A Bigger Splash i Moji roditelji („My Parents“). „Proslavljeni britanski umetnik Dejvid Hokni, jedna od najvažnijih ličnosti savremene umetnosti 20. i 21. veka, preminuo je mirno u svom domu 11. juna 2026. godine, mesec dana