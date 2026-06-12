Tramp tvrdi da su SAD pobedile u ratu; Iran: Nismo doneli konačnu odluku o sporazumu

RTS pre 43 minuta
Tramp tvrdi da su SAD pobedile u ratu; Iran: Nismo doneli konačnu odluku o sporazumu

Predsednik Amerike Donald Tramp saopštio je da su Sjedinjene Američke Države dobile rat u Iranu i da im za to nije bila potrebna pomoć Evrope. Sa druge strane, Teheran tvrdi još nije doneo konačnu odluku o potencijalnom sporazumu sa SAD.

12:57 Blumberg: SAD i Iran se bliže mirovnom sporazumu do sastanka G7 sledeće nedelje SAD i Iran se bliže potpisivanju sporazuma o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, uoči sastanka svetskih lidera G7 naredne sedmice, preneo je Blumberg, pozivajući se na izjave neimenovanih zvaničnika. Zvaničnik G7, koji je tražio da ostane anoniman kada je u pitanju razgovor o osetljivim pitanjima, rekao je da je visoki iranski zvaničnik je nagovestio da je dogovor verovatan.
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

IRNA: Memorandum sa SAD ne predviđa obaveze Irana u vezi sa Ormuskim moreuzom

IRNA: Memorandum sa SAD ne predviđa obaveze Irana u vezi sa Ormuskim moreuzom

RTV pre 43 minuta
Šta podrazumeva sporazum SAD i Irana

Šta podrazumeva sporazum SAD i Irana

Sputnik pre 8 minuta
Mediji: Prekid sukoba u Libanu obuhvaćen preliminarnim mirovnim sporazumom SAD i Irana

Mediji: Prekid sukoba u Libanu obuhvaćen preliminarnim mirovnim sporazumom SAD i Irana

RTV pre 1 sat
Tramp je upravo proglasio pobedu i izvređao Evropu u istoj rečenici, ceo svet čeka sledeći potez

Tramp je upravo proglasio pobedu i izvređao Evropu u istoj rečenici, ceo svet čeka sledeći potez

Blic pre 2 sata
Memorandum sa SAD predviđa otvaranje Ormuskog moreuza i ukidanje sankcija Iranu

Memorandum sa SAD predviđa otvaranje Ormuskog moreuza i ukidanje sankcija Iranu

Euronews pre 2 sata
Iranci objavili šta sadrži sporazum sa SAD: Da li je Tramp zaista pristao na ovo?

Iranci objavili šta sadrži sporazum sa SAD: Da li je Tramp zaista pristao na ovo?

Telegraf pre 2 sata
Tramp: SAD su dobile rat, pomoć Evrope je nebitna

Tramp: SAD su dobile rat, pomoć Evrope je nebitna

Insajder pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSIranBliski IstokInternetCena nafteVašingtonRojtersTeheranDohaDonald TrampDolarnafta

Svet, najnovije vesti »

Objavljene nove cene goriva u Srbiji za narednih sedam dana

Objavljene nove cene goriva u Srbiji za narednih sedam dana

Insajder pre 43 minuta
U narednih sedam dana niže cene dizela i benzina: dizel 220 dinara, benzin 194 dinara

U narednih sedam dana niže cene dizela i benzina: dizel 220 dinara, benzin 194 dinara

RTV pre 38 minuta
IRNA: Memorandum sa SAD ne predviđa obaveze Irana u vezi sa Ormuskim moreuzom

IRNA: Memorandum sa SAD ne predviđa obaveze Irana u vezi sa Ormuskim moreuzom

RTV pre 43 minuta
Potvrđena dva smrtna slučaja od ebole u Kongu, SZO upozorava na slepe tačke"

Potvrđena dva smrtna slučaja od ebole u Kongu, SZO upozorava na slepe tačke"

RTV pre 23 minuta
Objavljene nove cene goriva: Pojeftinili i dizel i benzin

Objavljene nove cene goriva: Pojeftinili i dizel i benzin

Nova pre 43 minuta