Tramp tvrdi da su SAD pobedile u ratu; Iran: Nismo doneli konačnu odluku o sporazumu

Predsednik Amerike Donald Tramp saopštio je da su Sjedinjene Američke Države dobile rat u Iranu i da im za to nije bila potrebna pomoć Evrope. Sa druge strane, Teheran tvrdi još nije doneo konačnu odluku o potencijalnom sporazumu sa SAD.

12:57 Blumberg: SAD i Iran se bliže mirovnom sporazumu do sastanka G7 sledeće nedelje SAD i Iran se bliže potpisivanju sporazuma o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, uoči sastanka svetskih lidera G7 naredne sedmice, preneo je Blumberg, pozivajući se na izjave neimenovanih zvaničnika. Zvaničnik G7, koji je tražio da ostane anoniman kada je u pitanju razgovor o osetljivim pitanjima, rekao je da je visoki iranski zvaničnik je nagovestio da je dogovor verovatan.