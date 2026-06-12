BLISKOISTOČNI SUKOB - Šarif: Postignut dogovor o konačnom tekstu sporazuma SAD i Irana

RTV pre 47 minuta  |  Tanjug
BLISKOISTOČNI SUKOB - Šarif: Postignut dogovor o konačnom tekstu sporazuma SAD i Irana

TEHERAN,VAŠINGTON - Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči rekao je danas da mirovni sporazum Irana sa Sjedinjenim Američkim Državama "nikada nije bio bliži".

Arakči je u objavi na platformi Iks poručio medijima da se "uzdrže od spekulacija o sadržaju" sporazuma, nakon što su iranski mediji objavili navodne detalje memoranduma SAD i Irana. Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da su lažne informacije koje su objavili iranski mediji o sadržaju mogućeg sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana, navodeći da pisanje tih medija nema "nikakve veze sa uslovima koji su dogovoreni". Tramp je naveo na svojoj
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