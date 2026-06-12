Cene nafte pale na najniže nivoe u nekoliko nedelja zbog nade u sporazum SAD i Irana

SIDNEJ - Cene nafte na svetskim tržištima pale su danas za više od tri odsto, na najniže nivoe u poslednjih nekoliko nedelja.

Do toga je došlo nakon izveštaja da bi Sjedinjene Američke Države i Iran mogli da postignu privremeni mirovni sporazum, čime bi bio okončan sukob koji je poslednjih meseci izazivao poremećaje na energetskim tržištima, preneo je Trejding ekonomiks. Međunarodno referentna nafta Brent kretala se na oko 86,5 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI se približila nivou od oko 85 dolara po barelu. Prema navodima iranske agencije Mehr, nacrt sporazuma između