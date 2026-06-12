Mala matura za osmake počinje u ponedeljak polaganjem testa iz maternjeg jezika

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
Mala matura za osmake počinje u ponedeljak polaganjem testa iz maternjeg jezika

BEOGRAD - Završni ispit za učenike osmog razreda osnovnih škola u Srbiji počinje u ponedeljak, 15. juna i traje do 17. juna, a test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika na rasporedu je prvog dana u periodu od 9.00 do 11.00 časova.

Narednog dana 16. juna, u istom terminu, učenici osmog razreda polagaće test iz matematike. Osmaci će 17. juna polagati treći test iz izbornog predmeta, a prethodno su bili u obavezi da odaberu da li će polagati test iz biologije, geografije, istorije, fizike i hemije. Prema Planu upisa u srednjim školama ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred, kako navode iz Ministarstva prosvete, završava nešto više od 64.400 osmaka. U nedelji od 15. do 22. juna vršiće se
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