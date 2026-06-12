MUP:Apel za učesnike u saobraćaju, prošle godine pre letnjeg raspusta poginulo 9 osoba

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
MUP:Apel za učesnike u saobraćaju, prošle godine pre letnjeg raspusta poginulo 9 osoba

BEOGRAD - Uprava saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova povodom početka letnjeg školskog raspusta apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise i pokažu dodatnu odgovornost, kako bi bezbednost dece bila na najvišem nivou i ukazuje da je prošle godine pre početka letnjeg raspusta na putevima u Srbiji život izgubilo devet ljudi.

Tokom raspusta, kako je navedeno u saopštenju MUP-a, očekuje se povećano prisustvo dece na ulicama, u parkovima, na sportskim terenima i drugim mestima gde se okupljaju, zbog čega, kako ukazuju, vozači moraju biti posebno oprezni, naročito na putevima u naselju, u blizini pešačkih prelaza i na mestima gde se deca najčešće kreću. Podsećaju vozače da decu prevoze isključivo na zakonom propisan način, koristeći odgovarajuća dečija sedišta i sigurnosne sisteme, kao i
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