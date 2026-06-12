U narednih sedam dana niže cene dizela i benzina: dizel 220 dinara, benzin 194 dinara

BEOGRAD - Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina u narednih sedam dana biće niže za po dva dinara, tako da će litar evrodizela koštati 220 dinara, a benzina 194 dinar.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.