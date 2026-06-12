U saobraćanim nesrećama u Crnoj Gori za 16 sati poginulo dvoje srpskih državljana

PODGORICA - Motociklista iz Srbije M.J. poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći na putu između Žabljaka i Šavnika, što je treći smrtni slučaj u saobraćajnim nesrećama u poslednjih 16 sati na crnogorskim putevima i drugi u kojem je žrtva srpski državljanin.

Uprava crnogorske policije saopštila je da se nesreća dogodila oko 15.40 časova, u tunelu Ivica, prenose Vijesti. Prethodno je državljanka Srbije M.G. (40), iz Loznice, poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se jutros oko 9 časova dogodila na Trubjeli kod Nikšića. Sinoć oko ponoći stradao je i D.D. (29) iz Podgorice, koji je automobilom udario u zaštitnu ogradu park-šume na Zlatici u Ulici Vilija Branta u podgoričkom naselju Zlatica.