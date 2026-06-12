Vremeplov: Mađarske trupe bombardovale i gotovo uništile Novi Sad

NOVI SAD - Na današnji dan1849. godine, bombardovanjem iz topova sa Petrovaradina, mađarske revolucionarne trupe su gotovo uništile Novi Sad. U bombardovanju i požarima koji su usledili nestalo je oko 2.000 objekata, od 2.800 koliko je grad do tada imao. Posle napada, od prethodnih 18.500 stanovnika, u gradu je ostalo svega nekoliko stotina. Godine 1850. u Novom Sadu su boravila 7.182 lica. Napad je usledio pošto je austrijski general baron Josip Jelačić, kasnije ban hrvatsko slavonski, gušeći Mađarsku

Danas je petak, 12. jun, 163. dan 2026. Do kraja godine ima 202 dana. 1691 - Ahmed II je na turskom prestolu nasledio sultana Sulejmana III. 1759 - Umro je engleski pisac Vilijam Kolins, jedan od najznačajnjih engleskih lirskih pesnika 18. veka. Bio je zainteresovan za tajanstveno, legendarno, fantastično. Gajio je izvesna prodemokratska osećanja. Dela: ode "Veče", "Škotske praznoverice", "Sloboda". 1798 - Francuska vojska zauzela je sredozemno ostrvo Maltu. 1821 -