Tužilaštvo traži pritvor za osumnjičene da su izradili 120 lažnih diploma

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal (JTOK) predložilo je sudu da odredi pritvor do 30 dana organizatorki i pripadnicima kriminalne grupe, osumnjičenima da su falsifikovanjem diploma, svedočanstva i ostalih dokumenata pribavili protivpravnu imovinsku korist od oko 20 miliona dinara.

Tužilaštvo je sudu predložilo da odredi pritvor za troje osumnjičenih da ne bi uticali na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovili krivično delo, dok je predloženo i da osumnjičenom M.N. bude određena mera zabrane napuštanja stana, saopšteno je iz tog tužilaštva. Prethodno su u tužilaštvu saslušani B.D, organizator organizovane kriminalne grupe koja je osnivač i direktor privatne Srednje škole “Nikola Tesla” u Novom Pazaru, kao i tri pripadnika