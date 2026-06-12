NATO najavio smanjenje broja vojnika na Kosovu

Slobodna Evropa pre 1 sat
NATO najavio smanjenje broja vojnika na Kosovu

NATO je najavio smanjenje broja vojnika na Kosovu, uz obrazloženje da se bezbednosna situacija u zemlji kontinuirano poboljšava.

Kako se navodi u saopštenju Vrhovne komande savezničkih snaga za Evropu (SHAPE), odluka o smanjenju broja pripadnika KFOR doneta je nakon sveobuhvatne procene i obaveštajne analize bezbednosne situacije. "Iako bezbednosna situacija na Kosovu ostaje uglavnom stabilna, NATO će optimizovati prisustvo KFOR na Kosovu i postepeno prilagođavati njegovu trenutnu veličinu tokom naredne godine", navodi se u saopštenju. NATO trupe su raspoređene na Kosovu od juna 1999.
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

NATO najavio smanjivanje kontigenta KFOR-a na Kosovu

NATO najavio smanjivanje kontigenta KFOR-a na Kosovu

NIN pre 39 minuta
NATO: Bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna, optimizacija KFOR-a, uz postepeno smanjenje

NATO: Bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji stabilna, optimizacija KFOR-a, uz postepeno smanjenje

Euronews pre 19 minuta
NATO najavio postepeno smanjenje snaga Kfora na Kosovu tokom naredne godine

NATO najavio postepeno smanjenje snaga Kfora na Kosovu tokom naredne godine

Insajder pre 49 minuta
Grinkevič: NATO će postepeno smanjivati snagu svoje mirovne misije na Kosovu

Grinkevič: NATO će postepeno smanjivati snagu svoje mirovne misije na Kosovu

N1 Info pre 1 sat
Kfor smanjuje prisustvo na Kosovu. Bezbednosna situacija na KiM stabilna, evo kada započinje proces

Kfor smanjuje prisustvo na Kosovu. Bezbednosna situacija na KiM stabilna, evo kada započinje proces

Blic pre 59 minuta
NATO najavio postepeno smanjenje broja vojnika KFOR na Kosovu: Bezbednosna situacija stabilnija

NATO najavio postepeno smanjenje broja vojnika KFOR na Kosovu: Bezbednosna situacija stabilnija

Newsmax Balkans pre 1 sat
NATO najavio postepeno smanjenje broja vojnika Kfora na Kosovu i Metohiji

NATO najavio postepeno smanjenje broja vojnika Kfora na Kosovu i Metohiji

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoNATOKFOR

Politika, najnovije vesti »

Zaposleni u školama u Kosovskoj Kamenici protestovali zbog privođenja dvojice direktora

Zaposleni u školama u Kosovskoj Kamenici protestovali zbog privođenja dvojice direktora

N1 Info pre 14 minuta
U Kosovskoj Kamenici protest zaposlenih u školama zbog hapšenja dvojice direktora

U Kosovskoj Kamenici protest zaposlenih u školama zbog hapšenja dvojice direktora

RTV pre 29 minuta
NATO najavio smanjivanje kontigenta KFOR-a na Kosovu

NATO najavio smanjivanje kontigenta KFOR-a na Kosovu

NIN pre 39 minuta
Srbija centar: Odlazak učenika na Ekspo novi pokušaj polarizacije

Srbija centar: Odlazak učenika na Ekspo novi pokušaj polarizacije

Beta pre 24 minuta
Vučić sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom

Vučić sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom

Blic pre 9 minuta