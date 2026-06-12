Američko-izraelski mirovni memorandum mogao bi da bude potpisan u nedelju u Ženevi

Serbian News Media pre 1 sat
Američko-izraelski mirovni memorandum mogao bi da bude potpisan u nedelju u Ženevi

Memorandum između SAD i Irana o zaustavljanju rata u Zalivu mogao bi da bude potpisan već u nedelju, rekao je jedan zapadni izvor za Rojters, a kao najverovatnije mesto za potpisivanja se pominje Ženeva.

Taj izvor je rekao da se tekst memoranduma još finalizuje i da se Iran drži svog stava da sporazum mora da okonča i borbe u Libanu, gde se Izrael bori protiv Hezbolaha kojeg podržava Iran. Cilj je da se tekst finalizuje do subote tako da bi sporazum mogao da potpiše potpresednik SAD Džej Di Vens i predsednik parlamenta Irana Mohamed Bker Kalibaf. Još nije utvrđeno mesto potpisivanja, ali se govori o Ženevi kao najverovatnijem. Tramp je izjavio juče da otkazuje nove
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