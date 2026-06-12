Brnabić: „Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje o izmenama pravosudnih zakona“

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je Venecijanska komisija Saveta Evrope dala pozitivno mišljenje o predloženim izmenama nedavno usvojenih pravosudnih zakona, navodeći da je vlast uspela da odbrani najmanje tri rešenja koja su kritikovana u javnosti.

Posle plenarne sednice Venecijanske komisije, na kojoj je učestvovala, Brnabić je beogradskim medijima rekla da će se predlog izmena i dopuna pet pravosudnih zakona, usvojenih u januaru na predlog poslanika Uglješe Mrdića, naći u Skupštini Srbije sledeće nedelje. „Venecijanska komisija nam je dostavila komentare i mi smo odgovorili na te komentare i poslali ih nazad. Oni su onda dostavili nove komentare, mi smo odgovorili na te nove komentare. I još smo juče i rano