Maskovih hiljadu milijardi dolara bilo bi poređano od Zemlje do Meseca – i to 200 puta

Serbian News Media pre 17 minuta
Maskovih hiljadu milijardi dolara bilo bi poređano od Zemlje do Meseca – i to 200 puta

Katapultiran debijem svoje raketne kompanije SpejsIks na berzi, Ilon Mask je sada na svetu prvi „bilioner“ – hiljadu (1.000) milijardi dolara.

Taj nivo bogatstva u potpunosti u vlasništvu samo jedne osobe, nekada je bio nezamisliv. Do petka kada je on dostigao tu granicu od bilion dolara, ona je bila rezervisana samo za bruto domaći proizvod (BDP) ponekih zemlja, ili za zapanjujuć dug i, samo u poslednjoj deceniji, to je bila vrednost nekih od najvećih kompanija koje su ikada do sada trgovale na berzi. Maskova nova titula stiže usred šireg ubrzanja rasta broja najbogatijih među bogatima. Iz godine u
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