Zatvaranje naplatne stanica Preljina od 16. juna zbog povezivanja autoputeva

Putevi Srbije saopštili su danas da će, zbog izvođenja završnih radova na saobraćajnom povezivanju autoputeva „Miloš Veliki“ i „Moravski koridor“, od 16. do 26. juna, ukoliko vremenski uslovi to dozvole, biti zatvoren deo autoputa kod denivelisane raskrsnice „Preljina“ ( Čačak – Sever).

Kako je navedeno, zbog tih radova, naplatna stanica „Preljina“ od 16. juna, od 6 časova, neće biti u funkciji tj. neće biti moguće isključenje i uključenje na autoput „Miloš Veliki“. Tokom zatvaranja denivelisane raskrsnice, saobraćaj će se ka odredištima Čačak i Kraljevo odvijati izmenjeno. Precizirano je da će vozači, koji iz pravca Beograda idu za Čačak ili Kraljevo, moći da se kreću putanjom državni put I A reda broj 2 – isključenje na denivelisanoj raskrsnici