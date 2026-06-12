Kinjones: Srećan sam i uzbuđen zbog svog prvog gola na SP

Meksički fudbaler Hulijan Kinjones rekao je da je presrećan i uzbuđen što je postigao gol za reprezentaciju na otvaranju Svetskog prvenstva pred domaćim navijačima. „Srećan sam i uzbuđen što sam postigao svoj prvi gol na svetskim prvenstvima, na ovako spektakularnom stadionu i pred neverovatnim navijačima.

Važno je da istaknem ono što su moji saigrači uradili kako bismo osvojili prva tri boda. Proteklih nekoliko dana osećali smo podršku navijača, povezani smo sa njima i to se zaista videlo“, rekao je Kinjones, koji je proglašen za igrača utakmice, prenela je Međunarodna fudbalska federacija (FIFA). Fudbaleri Meksika pobedili su u Meksiko sitiju selekciju Južne Afrike sa 2:0, u utakmici prvog kola Grupe A Svetskog prvenstva. Vodeći gol za Meksiko postigao je Kinjones