Mundijal UŽIVO: Slaba poseta i obećanje BiH – Bićete ponosni!

Sport klub pre 48 minuta  |  Autor: Petar Oljača
Mundijal UŽIVO: Slaba poseta i obećanje BiH – Bićete ponosni!

Posle dinamičnog otvaranja Mundijala, sledi podjednako zanimljiv drugi dan.

Otvaraju ga Kanada i Bosna i Hercegovina u 21 čas, a moraćete da navijete alarm ukoliko želite da ispratite duel Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja u 03.00. „Zmajevi“ su krenuli put od baze u Sent Luisu ka Torontu, gde će izaći na megdan domaćinu. Svetski mediji potcenjivački su im namenili status autsajdera, što apsolutno odgovara izabranicima Sergeja Barbareza. Takvo stanje stvari omogućava im da mnoge iznenade svojom partijom na BMO fildu. BiH je na
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