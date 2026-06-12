UŽIVO: Sreća za BiH – prečka, Demirović promašio zicer

Sport klub pre 22 minuta  |  Autor: Maja Todić
UŽIVO: Sreća za BiH – prečka, Demirović promašio zicer

Vreme je za prvu utakmicu u Grupi B - sastaju se jedan od tri domaćina, Kanada i Bosna i Hercegovina.

Dešavanja sa utakmice pratimo iz minuta u minut i u našem blogu. Izdvajamo Problem pred Hrvatska – Engleska? Ozbiljan fijasko u najavi… Da li ste primetili da se fudbal na Mundijalu igra na četvrtine? Mundijal UŽIVO: Uzbuđenje u BiH – Jedva čekamo, bićete ponosni! U grupi B su, pored Kanade i Bosne i Hercegovine i Švajcarska i Katar koji svoj meč prvog kola igraju u petak od 21 sat. Bonus video – Navijači BiH i Kanade dolaze na stadion I am from Bosnia, take me to
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