UŽIVO: Sreća za BiH – prečka, Demirović promašio zicer

Vreme je za prvu utakmicu u Grupi B - sastaju se jedan od tri domaćina, Kanada i Bosna i Hercegovina.

Dešavanja sa utakmice pratimo iz minuta u minut i u našem blogu. Izdvajamo Problem pred Hrvatska – Engleska? Ozbiljan fijasko u najavi… Da li ste primetili da se fudbal na Mundijalu igra na četvrtine? Mundijal UŽIVO: Uzbuđenje u BiH – Jedva čekamo, bićete ponosni! U grupi B su, pored Kanade i Bosne i Hercegovine i Švajcarska i Katar koji svoj meč prvog kola igraju u petak od 21 sat. Bonus video – Navijači BiH i Kanade dolaze na stadion I am from Bosnia, take me to