Marsenić: "Srećan sam što smo u grupi sa Nemačkom"

Kapiten rukometne reprezentacije Srbije Mijajlo Marsenić rekao je danas da je njegova ekipa dobila dobru grupu na žrebu za Svetsko prvenstvo i dodao da je srećan što će igrati protiv domaćina Nemačke.

Žrebom u Minhenu odlučeno je da rukometaši Srbije na Svetskom prvenstvu, koje će biti održano od 13. do 31. januara naredne godine, nastupaju u grupi A zajedno sa domaćinom Nemačkom, Tunisom i Urugvajem. Izabranici Raula Gonzalesa sve mečeve prve faze odigraće u Minhenu. "Mislim da smo dobili dobru grupu. Smatram da smo favoriti u utakmicama sa Urugvajem i Tunisom, a da ćemo u meču sa Nemačkom morati da tražimo svoju šansu i pokušamo da pobedimo. Srećan sam što