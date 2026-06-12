POLUVREME - Karlik vapi za pomoći, Dubai malo bliži trofeju AdmiralBet ABA lige

Sportske.net pre 29 minuta  |  Sportske.net
POLUVREME - Karlik vapi za pomoći, Dubai malo bliži trofeju AdmiralBet ABA lige

Košarkaši Partizana gube od Dubaija u "Areni" u prvom poluvremenu rezultatom 39:40 četvrte utakmice finalne serije AdmiralBet ABA lige.

Defanzivna tranzicija pravila je ozbiljan problem Partizanu u prvoj deonici. Odlično trčanje izazivača za trofej šampiona AdmiralBet ABA lige, uz produkciju Džastina Andersona i Mekinlija Rajta. Napad Partizan je odlično funkcionisao i uprkos tome što su najčešće bili u rezultatskom deficitu, trojka Dvejna Vašingtona donela im je prvu prednost na utakmici (21:20). Odmah potom je Aleksander Sekulić zražio tajm-aut i od tada je Dubai ponovo zaigrao bolje. Kenan
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