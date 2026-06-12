Cene nafte pale na najniži nivo u poslednja dva meseca

Sputnik pre 1 sat
Cene nafte pale na najniži nivo u poslednja dva meseca

Azijska tržišta akcija zabeležila su danas snažan rast nakon novih signala o mogućem mirovnom sporazumu na Bliskom istoku, dok su cene nafte pale na najniži nivo u poslednja dva meseca.

Cena američke sirove nafte WTI pala je za 1,2 odsto na 86,69 dolara po barelu, nakon pada od 2,6 odsto prethodnog dana, prenose mediji. Nafta Brent pojeftinila je za 1,1 odsto na 89,40 dolara po barelu, posle gotovo troprocentnog pada tokom prethodne trgovinske sesije. Najširi MSCI indeks azijsko-pacifičkih akcija bez Japana porastao je za 3,2 odsto. Južnokorejski KOSPI skočio je 7,4 odsto, japanski Nikkei 2,7 odsto, kineski CSI300 jedan odsto, dok je hongkonški
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