Tužilaštvo o slučaju Senjak: Oborene pojedine tvrdnje na osnovu kojih je pokrenuta istraga

Sputnik pre 2 sata
Tužilaštvo o slučaju Senjak: Oborene pojedine tvrdnje na osnovu kojih je pokrenuta istraga

Više javno tužilaštvo u Beogradu navelo je da je njihovo saopštenje od 16. maja u vezi sa slučajem ubistva u restoranu "27" na Senjaku bilo zasnovano na podacima i činjenicama kojima je tužilaštvo raspolagalo u tom trenutku, imajući u vidu okolnosti slučaja i podnetu krivičnu prijavu.

Kako navode, tokom istrage, na osnovu prikupljenih materijalnih dokaza i iskaza svedoka, pokazalo se da je krivična prijava u pojedinim delovima bila netačna kada je reč o opisu određenih radnji i ulozi pojedinih lica. U odgovoru RTS-u, Tužilaštvo je istaklo da se izjave koje su građani dali policiji tokom predistražnog postupka ne smatraju dokazima u smislu Zakonika o krivičnom postupku, već da se dokazima smatraju isključivo izjave date pred javnim tužilaštvom u
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