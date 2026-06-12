Evo gde možete da gledate uživo TV prenos utakmice Kanada - Bosna i Hercegovina na Svetskom prvenstvu

Telegraf pre 49 minuta  |  Telegraf.rs
Evo gde možete da gledate uživo TV prenos utakmice Kanada - Bosna i Hercegovina na Svetskom prvenstvu

Region je na nogama, Bosna i Hercegovina počinje svoj put na Svetskom prvenstvu! Prvi rival Zmajevima biće domaćin Kanada, protiv koje će ekipa Sergeja Barbareza pokušati da napravi senzaciju i domognu se prvih bodova na Mundijalu.

Podsetimo, Bosna i Hercegovina se domogla Svetskog prvenstva nakon što je bila druga u grupi sa Austrijom, dok je potom izbacila Italiju u Zenici posle boljeg izvođenja penala. Posle tog velikog uspeha, Edin Džeko je za naš portal sumirao utiske. - Reći ću igračima da uživaju u svakom trenutku, ali i da razumeju odgovornost koju nose kada predstavljaju svoju zemlju na najvećoj fudbalskoj sceni. Mi nismo došli na Mundijal samo da bismo učestvovali. Želimo da se
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