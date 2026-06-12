Krećete na put ovim vozilom, naoružajte se strpljenjem: Evo gde su kilometarske kolone

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/ Rina
Krećete na put ovim vozilom, naoružajte se strpljenjem: Evo gde su kilometarske kolone

Na graničnim prelazima Batrovci i Sremska Rača jutros su zabeležena duža zadržavanja za teretna motorna vozila, saopštila je Uprava granične policije.

Prema podacima od 7.15 časova, kamioni na izlazu iz Srbije na ova dva granična prelaza čekaju oko 120 minuta. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila. Kada je reč o putnoj infrastrukturi, vozače danas očekuju radovi na više deonica širom Srbije. Saobraćaj se uz naizmenično propuštanje vozila odvija na putu Sajan - Iđoš, dok su aktuelni radovi i na auto-putu E-75 između petlji Sirig i Novi Sad centar, kao i u tunelu
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