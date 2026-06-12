Očekuju se i do 35 stepeni: Evo kada vreo vazduh sa sa severa Afrike stiže u Srbiju

Vikend pred nama doneće ugodno vreme. Više oblaka biće u subotu, a sunčanije u nedelju. Maksimalna temperatura u subotu od 23 do 27 stepeni, u nedelju oko 30 stepeni. Početkom sledeće sedmice osveženje, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Od sredine sledeće sedmice očekuje se porast vazdušnog pritiska i stabilizacija vremena, uz porast temperatura i svakim danom biće sve toplije. Od sredine sledeće sedmice očekuje se porast vazdušnog pritiska i stabilizacija