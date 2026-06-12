Oglasio se RHMZ, otkrio šta sledi sledeće nedelje: Ovo je dan od kog kreće promena vremena, evo i kakva!

Telegraf pre 5 sati  |  Telegraf.rs
Oglasio se RHMZ, otkrio šta sledi sledeće nedelje: Ovo je dan od kog kreće promena vremena, evo i kakva!

Nakon što je juče lilo kao iz kabla, jutros je u Srbiji osvanulo relativno vedro jutro.

Danas će, kako je najavio RHMZ, biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, vetrovito i sveže, samo uјutru i pre podne na istoku i јugu oblačno, mestimično sa kišom. Vetar će bitiumeren i јak, na istoku Srbiјe povremeno i oluјni severozapadni, uveče u slabljenju. Naјviša dnevna temperatura kretaće se od 19 do 24 stepena. Evo, kakvo nas vreme čeka narednih dana... - Narednih dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima uz sveža јutra, a u subotu i uz
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