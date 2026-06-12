Prof. dr Milica Bajčetić izabrana za dekana Medicinskog fakulteta u Beogradu

Telegraf pre 20 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Prof. dr Milica Bajčetić izabrana za dekana Medicinskog fakulteta u Beogradu

Savet Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu izabrao je danas prof. dr Milicu Bajčetić za dekana tog fakulteta.

Na tajnom glasanju na sednici Saveta, Bajčetić, koju je predložilo nastavno-naučno veće, dobila je dve trećine glasova od ukupnog broja članova tog tela. Ona je izabrana za dekana Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za školske 2026/2027, 2027/2028 i 2028/2029. godine. Bajčetić će stupiti na dužnost 1. oktobra, zajedno sa prodekanima izabranim na današnjoj sednici. (Telegraf.rs/Tanjug)
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