Šta znači zatvaranje ključnog uključenja na Miloš Veliki: Evo kako do Čačka i Zlatibora

Telegraf pre 24 sata  |  Telegraf Biznis
Šta znači zatvaranje ključnog uključenja na Miloš Veliki: Evo kako do Čačka i Zlatibora

Šta to znači za vozače?

Vozače koji narednih dana budu putovali ka Čačku i Kraljevu očekuju značajne izmene u saobraćaju zbog radova na povezivanju auto-puta „Miloš Veliki“ i Moravskog koridora. Najvažnija promena je da će od 16. juna u 6 časova do 26. juna biti zatvorena denivelisana raskrsnica Preljina (Čačak-Sever), što znači da naplatna stanica Preljina neće raditi i neće biti moguće ni uključenje ni isključenje sa auto-puta „Miloš Veliki“ na toj lokaciji. U praksi, svi koji iz pravca
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