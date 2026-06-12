Velika čast za Nevenu Ignjatović, dobila veliko priznanje i izabrana u najveću organizaciju

Advokat iz Lihtenštajna Aleksander Ospelt izabran danas u Beogradu za novog predsednika Međunarodne skijaške i snoubord federacije ( FIS).

Veliku čast dobila je i naša bivša skijašica Nevena Ignjatović. Kako se navodi u saopštenju FIS-a, Ospelt je na 57. Kongresu u Beogradu Ospelt izabran sa 65 glasova za i 64 protiv, bez uzdržanih. Njegov protivkandidat bio je dosadašnji predsednik FIS-a Johan Elijaš. - Biću predsednik svih vas. Budimo ujedinjeni - rekao je novi predsednik FIS-a, prenosi AP. Ospelt je dobio četvorogodišnji mandat na mestu predsednika FIS-a. Pored toga, održano je glasanje za 18