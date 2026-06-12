Kakva "ludnica" na Svetskom prvenstvu: Bosna i Hercegovina preživela Kanadu

Večernje novosti pre 2 sata
Kakva "ludnica" na Svetskom prvenstvu: Bosna i Hercegovina preživela Kanadu

Fudbalska reprezentacija Kanade je kao domaćin dočekala Bosnu i Hercegovinu na startu Svetskog prvenstva u fudbalu. Utakmica je završena rezultatom 1:1 (0:1)

FOTO: Tanjug/Chris Young/The Canadian Press via AP Od samog starta delovalo je da Kanada igra uz visoki ritam i sa ofanzivnom kontrolom, međutim naspram sebe imali su dobro organizovani defanzivni blok Bosne i Hercegovine. Činjenica je da je domaćin bio više na polovini rivala, ali je nedostajala završnica pred golom BiH. Ključni trenutak prvog dela igre dogodio se u 21. minutu, kada je nakon kornera Jovo Lukić odlično reagovao u petercu i doneo prednost Bosni i
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