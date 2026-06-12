Tužne vesti: Preminula princeza nakon skoro četiri godine kome

Večernje novosti pre 57 minuta
Tužne vesti: Preminula princeza nakon skoro četiri godine kome

TAJLANDSKA princeza Badžrakitijaba Narendira Debjavati, najstarije dete tajlandskog kralja Maha Vadžiralongkorna, preminula je u 47. godini, saopštila je kraljevska palata u petak, nakon višestrukih zdravstvenih problema i skoro četiri godine provedene u komi.

Foto: Printskrin/Jutjub/ News Central Princeza je hospitalizovana u decembru 2022. godine nakon iznenadnog gubitka svesti izazvanog srčanim problemom tokom posete severoistočnoj provinciji Nakon Račasima. Badžrakitijaba je helikopterom prebačena u glavni grad Bangkok radi lečenja. Preminula je u četvrtak uveče nakon što joj se stanje pogoršalo usled intraabdominalne infekcije, kolitisa, niskog krvnog pritiska, aritmije i poremećaja zgrušavanja krvi, navodi se u
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