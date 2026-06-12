Pogled iz Crne Gore: Kako je propao desant na Tivat

I zašto niko od uticajnijih državnih zvaničnika nije posebno reagovao?

Prethodnica državnoj delegaciji Srbije koja se uputila na Samit EU – Zapadni Balkan u Tivtu više bi odgovarala nekoj fudbalskoj utakmici visokog rizika. Grupu od 87 tetoviranih muškaraca za specijalne operacije koja se avionom zaputila na najveći i najznačajniji međunarodni skup u istoriji države crnogorska policija je zaustavila na aerodromu, a zatim deportovala uz obrazloženje da predstavlja bezbjednosni rizik. ANB i policija su ocijenili da se radilo o