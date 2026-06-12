Za po dva dinara jeftiniji dizel i benzin

Za po dva dinara biće niže cene goriva u odnosu na prethodnu sedmicu, objavljeno je iz Ministarstva za unutrašnju i spoljnu trgovinu.

Litar evrodizela u narednih nedelju dana koštaće 220, a benzina 194 dinara. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.