Kosovska Kamenica: Privedena dvojica direktora srpskih osnovnih škola

Vreme pre 34 minuta
Kosovska Kamenica: Privedena dvojica direktora srpskih osnovnih škola

Dvojici direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati nakon saslušanja u kosovskoj policiji, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju, navodeći da je reč o politički motivisanoj akciji

Dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena su na političkoj osnovi i nakon višesatnih iskaza u policiji određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati, saopšteno je iz Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Reč je o direktoru OŠ “Bratstvo” iz sela Strezovce Negovanu Vasuću i direktoru OŠ „Desanka Maksimović“ iz Kosovske Kamenice Draganu Krstiću. Pripadnici specijalnih jedinica takozvane kosovske policije pod punim naoružanjem
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