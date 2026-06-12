Kosovska Kamenica: Privedena dvojica direktora srpskih osnovnih škola

Dvojici direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice određeno je policijsko zadržavanje do 48 sati nakon saslušanja u kosovskoj policiji, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju, navodeći da je reč o politički motivisanoj akciji

Dvojica direktora srpskih osnovnih škola iz Kosovske Kamenice privedena su na političkoj osnovi i nakon višesatnih iskaza u policiji određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati, saopšteno je iz Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Reč je o direktoru OŠ “Bratstvo” iz sela Strezovce Negovanu Vasuću i direktoru OŠ „Desanka Maksimović“ iz Kosovske Kamenice Draganu Krstiću. Pripadnici specijalnih jedinica takozvane kosovske policije pod punim naoružanjem