Nova ekonomija: Ko će da plati obavezan odlazak učenika na Ekspo?

Vreme pre 4 minuta
Nova ekonomija: Ko će da plati obavezan odlazak učenika na Ekspo?

Ministarstvo prosvete donelo je odluku da sve osnovne i srednje škole moraju da šalju učenike na jednodnevnu posetu Ekspu. Ministar Dejan Vuk Stanković nije objasnio ko će to da plati

Ministarstvo prosvete objavilo je kalendar obrazovno-vaspitnog rada za osnovne i srednje škole, u kojem su obeleženi dani predviđeni za jednodnevne posete izložbi EXPO 2027 u periodu od 17. maja do 25. juna. Predsednica Foruma beogradskih gimnazija Ana Dimitrijević kaže za Novu ekonomiju da se čak ni ekskurzije ne unose u kalendar obrazovno-vaspitnog rada i da je ovo prvi put da se poseta nekoj izložbi našla u kalendaru. „Ovo nije ni ekskurzija, one moraju da prođu
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