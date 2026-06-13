Greenpeace u Nemačkoj prelepio znakove za preporučenu brzinu na autoputu - reagovala policija (FOTO)

Auto magazin pre 32 minuta
Greenpeace u Nemačkoj prelepio znakove za preporučenu brzinu na autoputu - reagovala policija (FOTO)

U toku aktuelne debate o visokim troškovima goriva i zavisnosti od fosilnih goriva, organizacija Greenpeace na zanimljiv način je aktuelizovala pitanje ograničenja brzine na nemačkim autoputevima...

U ponedeljak, u ranim jutarnjim satima, aktivisti organizacije Greenpeace su na svih 26 obeleženih graničnih prelaza, koji se nalaze na autoputevima, prekrili znakove koji pokazuju preporučenu brzinu 130 km/h, nalepnicama na kojima stoji oznaka dozvoljena maksimalna brzina 100 km/h. Greenpeace time želi da pozove na opšte nacionalno ograničenje brzine na autoputevima, kao odgovor na krizu fosilnih goriva. Ograničenje maksimalne brzine na nemačkim autoputevima može
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