Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog vojnika u Libanu: Traži se hitna istraga

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio je ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL u Libanu, koji je preminuo od posledica minobacačkog napada 4. juna, i zatražio hitnu istragu.

Članovi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) osudili su ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL u južnom Libanu, koji je preminuo od posledica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna. U zajedničkom saopštenju, svih 15 članica Saveta navelo je da je mirovnjak stradao nakon što su minobacačke granate pogodile njegov položaj, dok su još dva pripadnika misije povređena, prenela je danas Al Džazira. Članovi Saveta bezbednosti izrazili su