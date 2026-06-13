Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog vojnika u Libanu: Traži se hitna istraga

B92 pre 3 sata
Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog vojnika u Libanu: Traži se hitna istraga

Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija osudio je ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL u Libanu, koji je preminuo od posledica minobacačkog napada 4. juna, i zatražio hitnu istragu.

Članovi Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (SB UN) osudili su ubistvo srpskog pripadnika mirovne misije UNIFIL u južnom Libanu, koji je preminuo od posledica povreda zadobijenih u minobacačkom napadu 4. juna. U zajedničkom saopštenju, svih 15 članica Saveta navelo je da je mirovnjak stradao nakon što su minobacačke granate pogodile njegov položaj, dok su još dva pripadnika misije povređena, prenela je danas Al Džazira. Članovi Saveta bezbednosti izrazili su
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu

Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu

RTS pre 39 minuta
Savet bezbednosti UN pozvao na brzu istragu da bi se utvrdilo ko je odgovoran za ubistvo pripadnika Vojske Srbije u Libanu

Savet bezbednosti UN pozvao na brzu istragu da bi se utvrdilo ko je odgovoran za ubistvo pripadnika Vojske Srbije u Libanu

Insajder pre 2 sata
Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu

Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu

RTV pre 2 sata
Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu

Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu

Euronews pre 2 sata
Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu: Izrazili najdublje saučešće porodici poginulog Milovan…

Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu: Izrazili najdublje saučešće porodici poginulog Milovan Jovanović

Blic pre 2 sata
Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu

Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu

Politika pre 3 sata
Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu

Savet bezbednosti UN osudio ubistvo srpskog mirovnjaka u Libanu

Sputnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UNLibanSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiSB UN

Svet, najnovije vesti »

Radnici uklanjaju Trampovo ime sa Kenedi centra

Radnici uklanjaju Trampovo ime sa Kenedi centra

Beta pre 14 minuta
Putin priznao dosad nezamislivo! Otkrio i koliko je ruskih vojnika trenutno na frontu u Ukrajini: "To ćemo ostvariti"

Putin priznao dosad nezamislivo! Otkrio i koliko je ruskih vojnika trenutno na frontu u Ukrajini: "To ćemo ostvariti"

Blic pre 14 minuta
Radnici počeli da uklanjaju Trampovo ime sa Kenedi centra

Radnici počeli da uklanjaju Trampovo ime sa Kenedi centra

Serbian News Media pre 14 minuta
Radnici počeli da uklanjaju Trampovo ime sa Kenedi centra

Radnici počeli da uklanjaju Trampovo ime sa Kenedi centra

Pravo u centar pre 13 minuta
Indijski vojni avion se srušio i zapalio pri sletanju u Asamu: Nepoznat status posade

Indijski vojni avion se srušio i zapalio pri sletanju u Asamu: Nepoznat status posade

Euronews pre 9 minuta