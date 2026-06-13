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Otvaranje Ormuskog moreuza: Ključne tačke sporazuma Irana i SAD

Sporazum o prekidu sukoba ulazi u završnu fazu i mogao bi uskoro da se potpiše. Šta je njime predviđeno?

BBC News pre 31 minuta  |  Geri O'Donahju - BBC,
Žena prelazi ulicu, iza nje su automobili i veliki bilbrod
Reuters

Sjedinjene Američke Države i Iran su u aprilu dogovorile privremeno primirje, ali je povremenih napada ipak bilo, a poslednjih nekoliko dana države su izvele najjače udare.

Ipak, Sejed Abas Aragči, iranski ministar spoljnih poslova poručuje da je sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama o okončanju sukoba u Iranu blizu.

Sporazumom je između ostalog predviđeno i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, izjavio je Argači za državnu televiziju.

Ukazao je da je predviđeno i ukidanje američke blokade Irana, ali da će razgovori o iranskom nuklearnom programu uslediti kasnije.

Neke detalje sporazuma su američki zvaničnici već potvrdili, ali su upozorili da će ekonomske koristi za Iran zavisiti i od toga da li će Teheran ispuniti dogovorene obaveze.

Rat je počeo američkim i izraelskim udarima širom Irana 28. februara, što je navelo Teheran da napadne Izrael i države saveznice SAD u Zalivu.

Usledilo je i zatvaranje Ormuskog moreuza, ključne brodske rute kroz koju prolazi 20 odsto svetske nafte i tečnog prirodnog gasa.

Donald Tramp, američki predsednik, prethodno je izjavio otkazuje „planirane napade“ na Iran, jer su pregovarači „postigli odličan dogovor“, koji bi verovatno uskoro trebalo i da se potpiše.

Iranski mediji su 12. juna objavili neke detalje iz navodnog sporazuma od 14 tačaka.

Američki predsednik je potom poručio da objavljeno „nema nikakve veze sa dogovorenim uslovima niti je istinito“.

Mišljenja u Iranu su po pitanju uslova sporazuma podeljena i konačna kolektivna odluka još nije postignuta, izjavio je iranski premijer Aragči, a preneli državni mediji.

„Za sada moramo da čekamo.

„Ako bude odobren, sporazum će biti potpisan na daljinu“, rekao je on.

Izrael nije uključen u razgovore koji bi trebalo da produže prekid vatre i budu osnova za početak pregovora o ključnim pitanjima, poput iranskog nuklearnog programa.

Zapadne države decenijama optužuju Iran da pokušava da izgradi nuklearno oružje, što Teheran uvek negirao tvrdeći da je njegov program namenjen za mirnodopske svrhe.

Američki zvaničnici su 12. juna popodne na konferenciji za medije izjavili da bi primena dogovora, ukoliko se postigne, manje-više počela odmah.

Usledio bi dvomesečni prekid pregovora, a centralna tema bi bio iranski obogaćeni uranijum, neophodan sastojak za izradu nuklearne bombe.

To značilo da bi se uništio sav materijal, a potom uklonio iz države, ali na koji način, to tek treba da se razradi, izjavili su zvaničnici.

Prema njihovim rečima, došlo bi do postepene reintegracije Irana u globalnu ekonomiju, ukidanja sankcija i potencijalnog odmrzavanja imovine.

Sporazum predviđa i da Iran prestane da finansira posredničke grupe u regionu poput Hezbolaha, ali i druge iranske posrednike širom Bliskog istoka.

Memorandum o razumevanju nije zasnovan na poverenju ili obećanjima, već na „učinku“, poručili su američki zvaničnici.

Iran bi dobio ekonomske koristi samo ukoliko se potvrdi da je sproveo mere na koje se obavezao.

„Čim se završe poslednje faze naših pregovora, sporazum će biti potpisan i objavljen.

„To bi moglo da bude u narednim danima. Optimističan sam", izjavio je šef iranske diplomatije Aragči za državnu televiziju.

Prva tačka u Memorandumu tiče se ukidanja američke pomorske blokade Irana, ukazao je on.

Što se tiče Ormuskog moreuza administracija „više neće biti ista kao ranije“, dodao je.

Iran je od zatvaranja moreuza insistirao brodovi koji žele da prolaze plaćaju naknadu, dok SAD insistiraju da prolaz treba da bude slobodan za sva plovila.

Memorandum o razumevanju predviđa i kraj sukoba zraela i Hezbolaha u Libanu, rekao je iranski zvaničnik.

Prethodni američki izveštaji sugerisali su da Liban možda neće biti deo ovog sporazuma, a da Iran navodno insistira na tome.

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(BBC News, 06.13.2026)

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