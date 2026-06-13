ANEM: Prvih 100 medijskih konkursa – Alo, Informer i ćerke firme dobili skoro 100 miliona dinara

Beta pre 2 sata

Asocijacija nezavisnih elektronskih medija (ANEM) saopštila je da su na prvih 100 medijskih konkursa Alo, Informer i ćerke firme dobile skoro 100 miliona dinara.

Na osnovu dosad završenih 100 konkursa za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja u Srbiji za 2026. godinu podeljena su sredstva u ukupnoj vrednosti od više od milijardu dinara.

Tri lokalne samouprave i dalje kasne s objavljivanjem konkursa za ovu godinu, s obzirom na to da je rok bio 1. mart, a to su Surdulica, Vrbas i Gadžin Han.

Na prvih 100 završenih medijskih konkursa, analiza ANEM pokazuje da je najviše sredstava dobila Radio-televizija Pančevo – ukupno skoro 31,5 miliona dinara, te Kopernikus Cable Network iz Niša 30,5 miliona, Zona plus iz Niša – 29,6 miliona, pa INI media iz Niša 26 miliona.

Više od 20 miliona na dosadašnjim konkursima pripalo je Televiziji Pirot, RTV Novi Pazar i Radio televiziji Kraljevo i Ibarskim novostima po skoro 20 miliona, VTV iz Subotice 18 miliona, Sremska S iz Šida, Dnevnik Poljoprivrednik i Dnevnik Vojvodina Press po 16 miliona, Radio televiziji Trstenik 15 miliona, koliko i Vision Craft iz Niša.

Između 10 i 15 miliona dobile su Vranjska Plus, RTV Vranje, RTV Kruševac, RTV Caribrod, TV-5, Radio televizija Bačka Palanka, Medija centar Kovačica, RTV Šumadija, Novosadska TV.

Posmatrajući po vlasništvu, najviše sredstava otišlo je izdavačima tabloida Alo i Informer, koji su rekorderi po kršenju Kodeksa novinara Srbije. Alo media system i Insajder tim zajedno sa svojim ćerkama firmama dobili su na dosadašnjim konkursima ukupno 98,7 od miliona dinara, istakao je ANEM.

Insajder Tim dobio je 12 miliona, a Alo media system ukupno 11,7 miliona dinara.

Njihova zajednička ćerka firma Best Media Team, koja je od početka godine kupila više lokalnih medija u Srbiji, osvojila je do ovog trenutka na medijskim konkursima više od 49 miliona dinara.

To je raspodeljeno trenutno tako što je za TV-5 Užice otišlo 12 miliona dinara, Radio televiziji Bačka Palanka 13 miliona, Konzum lav Čačak 6,5 miliona, Informativnom centru Priboj 6,5 miliona dinara, Televiziji V5 iz Valjeva pet miliona, Televiziji Kikinda pet miliona, a Lotel Plusu 1,3 miliona.

INI media, koja je u suvlasništvu Alo media systema i koja je izdavač neregistrovane televizije i portala NišTV, do danas je dobila milion dinara za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja u Pirotu i čak 25 miliona u Nišu.

Potom, po iznosu sredstava izdvajaju se i medijske kuće iz grupacije Radoice Milosavljevića koje su do sada dobile više od 76,3 miliona dinara i to za RTV Kruševac, TV Pirot, TV Leskovac, RTV Caribrod, TV Požega, RTV Brus, Kanal M, SOS kanal plus i Centar za informisanje Novi Kneževac.

Firme Gorana Lalića - Srbija Danas, koja je vlasnik Novosadske TV, a koja poseduje i Dnevnik Vojvodina Press, do sada su dobile ukupno skoro 35,5 miliona na osnovu medijskih konkursa.

Mediji Vladana Stefanovića iz Subotice – VTV, Magazin Dani, Radio Subotica i City radio do sada su dobili ukupno više od 27 miliona dinara, a medijske kuće Aleksandra Vinčića iz Šida – Sremska S televizija, Sremski M radio i Sremske novine, u kojima ima nešto više od šest odsto vlasništva, ukupno su sufinansirane do ovog trenutka u iznosu od više od 20,5 miliona dinara.

Slede medijske kuće Danila Babina - Vesti sa severa i njena ćerka firma Hashtag digital media group iz Novog Sada. Ova dva izdavača, u okviru kojih posluju mediji NS uživo, Vojvodina uživo, Moja Bačka Topola, Moj Vrbas, a na istoj adresi registrovana je i neregistrovana Dokumentarna TV, na do sada završenim medijskim konkursima dobila su ukupno 19,4 miliona dinara.

Mediji Slavka Stijakovića, odnosno 18 njih za sada je podržano u vrednosti više od 15 miliona dinara. Reč je o izdavačima Radio Fruška Gora, Televizija Fruška Gora, Vidik sa Cera, Peto-tri 1941, Portal Ćilim, Vojvoda 1914, Narcis i jorgovan, Omorika i bor, Portal Lazarica, Portal Koštana, Heroji Morave, Portal Ramonda, Braničevski kas, Plavinac, SS Turistička televizija, Portal Voz, Zlatni vir i Radio Breg.

Kao suvlasnik sa Stijakovićem u Radiju Fruška Gora, Televiziji Fruška Gora, Radio Bregu, Gradskoj M televiziji i RTC Srem vodi se Aleksandar Milutinović, koji, s druge strane, poseduje i TV Apatin koja je za sada dobila na konkursima više od šest miliona dinara, a ujedno je i direktor u firmi Zogaks iz Gornjeg Milanovca koja je dobila dva miliona.

Interesantno je i da je Zaple Media Group, koja je tek početkom ove godine pokrenula više lokalnih medija, u kojima je svuda glavni urednik Gradimir Banković iz Centra za društvenu stabilnost, dobila podršku za četiri projekta za sada u vrednosti od 6,6 miliona – 2,1 milion u Užicu, 1,5 miliona od Vojvodine, dva miliona u Aranđelovcu i milion dinara u Požegi.

Nedavno osnovana Asocijacija nezavisnih novinara (ANS) dobila je u Beogradu 1.110.000, a u Novom Sadu 500.000 dinara, saopštio je ANEM.

ANEM baza sa rezultatima konkursa za projektno sufinansiranje medijskih sadržaja za 2026. godinu dostupna je na linku:

https://anem.org.rs/sr/strane/rezultati-medijski-konkursi-2026

(Beta, 13.06.2026)