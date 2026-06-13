Beogradski karneval brodova popodne između Kule Nebojša i Brankovog mosta

Ovogodišnji, 21. "Beogradski karneval brodova" počinje danas u 17 časova, saopštila je Turistička organizacija glavnog grada.

Posetioci će, kako se navodi u saopštenju koje je preneo gradski sajt Beoinfo, "uživati u čuvenoj povorci okićenih plovila i bogatom muzičkom i zabavnom programu na obali".

Plovila će prodefilovati od Kule Nebojša do Brankovog mosta, a program za posetioce će biti na platou Međunarodnog putničkog pristaništa "Luka Beograd" nizvodno od Brankovog mosta, kraj Karađorđeve ulice.

Turistička organizacija je pozvala vlasnike plovila iz svih beogradskih marina da se prijave na bgkarnevalbrodova@gmail.com.

Posade će se takmičiti za nagradu za najlepše uređen brod, nastupiće mažoretkinje, zabavljači, a biće i svečana muzička povorka Policijskog orkestra.

Karneval je besplatran za posetioce, a ni učešće plovila na karnevalu se ne naplaćuje.