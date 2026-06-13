Đilas (SSP): Apelacioni sud potvrdio presudu Vučeviću zbog uvreda i laži

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas saopštio je danas da je Apelacioni sud je potvrdio presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu po kojoj je predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević dužan da mu zbog uvreda i laži isplati 200.000 dinara.

"Ovom presudom, koja je zbog neodazivanja Miloša Vučevića doneta posle pet godina procesa, broj presuda zbog laži i uvreda koje su funkcioneri SNS i njihova propagandna glasila iznela o meni prešao je 200", ukazao je Đilas, u pisanoj izjavi.

Međutim, istakao je, "i pored svih ovih sudskih presuda svi oni nastavljaju medijsku harangu kojoj sam izložen već više od deset godina" i dodao: "Bez obzira na to neću da odustanem od tužbi i dokazivanja da lažu".

"Vučević me je u više navrata nazvao lopovom, vlasnikom medijskog šljama, bestijalnom lažovčinom, čovekom koji je organizovao monstruozne medijske napade na decu Aleksandra Vučića jer nose časno prezime Vučić. To nije bilo dovoljno pa je me je optužio da hoću da ubijem predsednika države, kao i da sam iz Telekoma Srbije izvukao više desetina miliona evra", precizirao je Đilas i priložio presudu Apelacinonog suda.

On je rekao da ga u ponedeljak čeka suđenje sa Vojislavom Šešeljem i naglasio da će, kao i u svim prethodnim slučajevima, novac koji dobije uplatiti u humanitarne svrhe.