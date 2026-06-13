Hapšenje na Hvaru: Grupa od 14 planirala napad na sezonske radnike iz Srbije

Beta pre 53 minuta

Hrvatska policija je uhapsila grupu od 14 ljudi koji su došli na ostrvo Hvar s namerom da fizički napadnu dvojicu sezonskih radnika iz Srbije, saopštila je danas splitsko-dalmatinska policija.

Policija je saopštila da je u blizini jednog hotela u gradu Hvaru u četvrtak uočila dva vozila sa 14 osoba od 18 godina do 33 godine i u vozilima našla drvene palice, teleskopsku palicu i potkape za skrivanje lica - "fantomke".

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđena osnovana sumnja da su dvanaestorica po dogovoru gliserom iz Trogira i Kaštela stigla u uvalu Stiniva Bruška na Hvaru, desetak kilometara od hotela.

Dočekala su ih dvojica s kombijem i automobilom da bi ih prevezli do hotela gde rade dvojica sezonskih radnika, državljana Srbije, koji su bili cilj napada.

Kriminalističkim istraživanjem je utvrđena osnovana sumnja da su muškarci, svi državljani Hrvatske, počinili krivično delo "Dogovor za počinjenje krivičnog dela" i protiv njih će biti podneta krivična prijava tužilaštvu.

Četiri osobe: 33-godišnjak, dvojica 22-godišnjaka i 18-godišnjak, uz krivičnu prijavu su predati u pritvor.

Predmeti kojima su nameravali da izvedu napad, gliser i vozila su do odluke suda privremeno oduzeti.

Hrvatski mediji pišu da je reč o pripadnicima navijačke grupe Torcida.

(Beta, 13.06.2026)

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