Predsednik Sindikata sudske vlasti: Tri najpogubnija rešenja ostala u izmenama Mrdićevih zakona

Beta pre 3 sata

Predsednik Sindikata sudske vlasti Nemanja Đurić ocenio je danas da su "tri rešenja najpogubnija za teško dostignute standarde u pravosuđu" ostala u tekstovima izmena seta pravosudnih zakona, takozvanih "Mrdićevih zakona", i rekao da je stav tog sindikata da Venecijanska komisija Saveta Evrope neće dati pozitivno mišljenje o njima.

U preliminarnom mišljenju, kako je Đurić naveo na sajtu sindikata, izvestioci Venecijanske komisije su ocenili da devet od deset rešenja sadržanih u "Mrdićevim zakonima" nije u skladu sa evropskim standardima.

"Uprkos tome, ministar pravde Nenad Vujić je obmanjivao javnost predstavljajući to mišljenje kao pozitivno, izdvajajući jedino rešenje koje je dobilo podršku i protiv kojeg nikada nisu bili ni Sindikat sudske vlasti, ni druga relevantna strukovna udruženja u Srbiji", objasnio je on.

Po njegovim rečima, pritisak koji je struka vršila kroz sastanke sa Venecijanskom komisijom, radne grupe i javna slušanja, a i vaninstitucionalno kroz "Marš za pravosuđe" i brojne javne nastupe u zemlji i inostranstvu, ipak je delimično urodio plodom, jer je Ministarstvo pravde "bilo prinuđeno da odustane od sedam od deset spornih rešenja", ali su tri "najpogubnija" ostala u zakonskim tekstovima.

To su: neupućivanje preostala dva javna tužioca u Tužilaštvo za organizovani kriminal, način izbora vršioca funkcije Vrhovnog javnog tužioca i ograničenje saradnje tužilaštva sa međunarodnim organima za borbu protiv kriminala.

"Stav Sindikata sudske vlasti je da Venecijanska komisija neće dati pozitivno mišljenje o ta tri rešenja i da pred celom pravosudnom strukom predstoji nastavak borbe da bi i ta rešenja bila trajno uklonjena iz pravnog sistema Republike Srbije", naveo je Đurić.

Dodao je da sindikat pažljivo prati plenarno junsko zasedanje Venecijanske komisije, na čijem dnevnom redu je i usvajanje konačnog mišljenja tog tela Saveta Evrope o "Mrdićevim zakonima" - setu izmena pravosudnih zakona koje su u stručnoj javnosti prepoznate kao "ozbiljan udar na nezavisnost sudstva i samostalnost javnog tužilaštva".

"Očekujemo da će to mišljenje (Venecijanske komisije) u veoma kratkom roku biti i zvanično dostupno stručnoj i opštoj javnosti. Do tada smatramo da je neozbiljno i neodgovorno davati konačne ocene o njegovoj sadržini i značaju", rekao je Đurić.

(Beta, 13.06.2026)