Tepić (SSP): Brnabić se hvali navodnim pozitivnim mišljenjem za ispravke ispravki Mrdićevih zakona

Beta pre 1 sat

Šefica poslaničke grupe Stranke slobode i pravde (SSP) Marinika Tepić ocenila je danas, komentarišući izjavu predsednice parlamenta Ane Brnabić da je Venecijanska komisija dala "apsolutno pozitivno mišljenje" na izmene seta pravosudnih zakona, takozvanih "Mrdićevih zakona", da su u pitanju "ispravke ispravki" tih zakona, kao i da sve što je do sada usvojeno - mora da bude poništeno.

"Za šta tačno ste dobili to navodno 'apsolutno pozitivno mišljenje Venecijanske komisije'? Za usvajanje Mrdićevih (Vučićevih) pravosudnih zakona za koje smo vas u parlamentu ubeđivali da ih ne usvajate? Ne, za to ste dobili apsolutno negativno mišljenje", navela je Tepić u saopštenju.

Pitala je predsednicu Skupštine i da li je to pozitivno mišljenje za ispravke "Mrdićevih (Vučićevih) zakona" koje je vlast ubacila nakon dobijanja negativnog mišljenja Venecijanske komisije na te zakone?

"Ne. I na ispravke ste dobili negativno mišljenje. Hvalite se navodnim pozitivnim mišljenjem na ispravke ispravki Mrdić-Vučić-pravosudnih zakona. Navodnim, jer još nismo videli papir Venecijanske, a Vama i Vašem šefu zaista nije za verovati. I sada još to proglašavate i velikom pobedom na međunarodnom planu. Neverovatna glupost i bezobrazluk. Ako je i od Vas, previše je", ocenila je Tepić.

Prema njenim rečima, to je kao da đak završi razred sa jedinicom, padne na produženu nastavu i opet dobije jedinicu i mora na popravni, a na kraju "jedva dobije dvojku, a on tvrdi da je napravio neviđeni uspeh, maltene najbolji đak u razredu".

"Umesto što lažete građane o podršci Venecijanske komisije zakonima, trebalo bi da podnesete ostavku jer ste kao predsednica Skupštine dozvolili usvajanje zakona od kojih će na kraju ostati skoro pa samo ime. Sve ostalo što ste usvojili morali ste da poništite", navela je Tepić.

(Beta, 13.06.2026)