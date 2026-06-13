Tužilaštvo: Proširena istraga ubistva u restoranu na Senjaku

Beta pre 1 sat

Više javno tužilaštvo u Beogradu (VJT) saopštilo je danas da je, 30 dana od pokretanja istrage, donelo naredbu o njenom proširenju zbog krivičnog tela teško ubistvo nad A.N. koje je izvršeno 12. maja u restoranu "27" na Senjaku i povezanih krivičnih dela.

VJT je u saopštenju na svom sajtu navelo da je nakon podnošenja krivične prijave Uprave kriminalističke policije Službe za suzbijanje kriminaliteta Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), koja je bila osnov naredbe o pokretanju istrage, započeta tužilačka istraga tokom koje su prikupljani materijalni dokazi, ispitivani svedoci i naređena odgovarajuća veštačenja od kojih pojedina još nisu okončana i dostavljena tužilaštvu.

Naredbom o proširenju istrage osumnjičeni Saša V. i Mario S. terete se da su izvršili krivično delo teško ubistvo u saizvršilaštvu u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i krivičnim delom izazivanje opšte opasnosti.

Danka V. se naredbom o proširenju istrage tereti da je izvršila krivično delo teško ubistvo u pomaganju u sticaju sa krivičnim delom nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija.

Protiv još osmoro osumnjičenih lica u tom predmetu određeno je preduzimanje određenih dokaznih radnji, dodaje se u saopštenju.

Sumnja se da su 12. maja u restoranu "27" u stanju uračunljivosti, svesni svojih dela, čija su izvršenja hteli i svesni da su njihova dela zabranjena osumnjičeni Saša V. i Mario S. kao saizvršioci, zajedničkim učestvovanjem u radnji izvršenja, sa umišljajem, na podmukao način lišili života oštećenog A.N. i neovlašćeno nosili vatreno oružje i to pištolj nepoznate marke sa neutvrđenim brojem municije, kalibra 9×19 mm.

Saša V. je istovremeno opšteopasnom radnjom i opšteopasnim sredstvom, kako se dodaje, upotrebom tog vatrenog oružja i ispaljivanjem projektila izazvao opasnost za život i telo ljudi.

"Osumnjičena Danka V. je u stanju uračunljivosti, svesna svog dela i da je ono zabranjeno, a čije je izvršenje htela, Saši V. i Mariu S. sa umišljajem pomogla u izvršenju krivičnog dela Teško ubistvo, tako što im je stavila na raspolaganje sredstvo za izvršenje tog krivičnog dela - predmetni pištolj i tako im stvorila uslove za njegovo izvršenje, pri čemu je istovremeno i neovlašćeno nosila predmetno vatreno oružje", navodi se u saopštenju.

VJT navodi da je najpre oštećeni A.N. u 22.45 krenuo od svoje kuće na adresi prebivališta u vozilu marke "BMW" tip "X7" crne boje, ka restoranu "27", pa je ušavši u restoran ugledao osumnjičenog Sašu V. sa kojim je od ranije u sukobu, a koji mu se obratio rečima: "Šta se mrštiš na mene", nakon čega mu je oštećeni rekao "Vidimo se" i izašao iz restorana, seo u svoje vozilo i uputio se nazad ka adresi svog stanovanja.

"Oko 23.02 oštećenog je telefonom kontaktirao Saša V. i pozvao ga da se vrati u restoran kako bi se pomirili, rekavši mu da on ništa loše nije mislio, emotivno i kroz poluplač mu rekao 'što se mrštiš na mene, što se mrštiš na svog brata' i kleo se u decu da ništa loše nije mislio, pa se oštećeni, koji je poverovao rečima Saše V. i da isti ima dobru nameru, u 23.08 ponovo svojim vozilom sa adrese svog stanovanja uputio sam ka restoranu '27', ne očekujući opasnost", tvrdi tužilaštvo.

Po ulasku u restoran, kako se dodaje, što je bilo nakon 23.14, oštećeni A.N. je seo za sto sa Sašom V. da bi uskoro došlo do kraće verbalne rasprave između njih dvojice, nakon čega je oko 23.30 časova Saša V. upotrebom pištolja nepoznate marke ispalio neutvrđeni broj hitaca u pravcu oštećenog A.N. i istovremeno pucanjem iz pištolja izazvao opasnost za život i telo ljudi, gostiju i osoblja koji su se u tom trenutku nalazili unutar restorana.

Pomenuti pištolj je prethodno Danka V, tvrdi tužilaštvo, na poziv i po uputstvima Saše V. predala Mariu S. ispred adrese njenog prebivališta u Beogradu, s tim što je pištolj nosila bez dozvole nadležnog organa za nošenje oružja.

"Oštećeni A.N. je preminuo usled dejstva ispaljenih projektila koji su doveli do gubitka velike količine krvi iz razorenih krvnih sudova, grudnih i trbušnih organa i mekih tkiva duž kanala, brojnih ustrelina (prostrelina i zastrelina) vrata, trupa i gornjih udova", dodaje se u saopštenju.

Dok su unutar restorana boravili osumnjičeni Saša V. i oštećeni A.N, dodaju iz VJT, ispred restorana su se nalazili osumnjičeni policijski službenici Miloš J. i Dušan V. koji su se u tom momentu tamo nalazili u svojstvu pripadnika ličnog obezbeđenja Saše V. i koji su čuli pucnje iz restorana i nisu prijavili krivično delo.

Tužilaštvo dodaje da nakon što je Saša V. ispaljenjem projektila lišio života oštećenog A.N, osumnjičeni Nenad L, Vuk Š. i Petar U. su prikrivanjem sredstava kojim je izvršeno to krivično delo i prikrivanjem tragova izvršenja tog krivičnog dela, pomogli Saši V. i Mariu S. da ne budu otkriveni.

"Oni su zajedno sa njima čistili i brisali lice mesta i sklanjali polomljeni inventar, pri čemu sva trojica istovremeno nisu prijavili krivično delo Teško ubistvo na štetu oštećenog A.N. za koje je propisana kazna doživotnog zatvora, a zatim su svi zajedno izneli telo oštećenog iz restorana. Nakon toga su osumnjičeni Dejan S, Mario S. i Saša V. neutvrđenim vozilom i u neutvrđenom vremenu prevezli telo oštećenog A.N. do Jarkovačkog jezera gde su ga zajedno sa Petrom U. i Vukom Š. u neposrednoj blizini jezera stavili u bure plave boje i zatrpali betonom, a zatim bure zakopali u zemlju", dodaje se.

Telo oštećenog A.N. pronađeno je od strane pripadnika Žandarmerije 21. maja.

Osumnjičeni Dejan S. je od 13. maja do 14. maja vozilom marke "Fiat punto", po uputstvima Saše V. i Maria S. iste vozio na više različitih lokacija na teritoriji Srbije, pri čemu je vozilo naposletku parkirao u Surčinu, gde je i lišen slobode od strane policijskih službenika, navelo je tužilaštvo.

Tom prilikom je u vozilu pronađena jedna kesa u kojoj se nalazila putna isprava Bosne i Hercegovine na ime Saša V, jedna putna isprava na ime Mario S, jedna lična karta i jedna vozačka dozvola na isto ime, saobraćajna dozvola za vozilo marke "Audi Q8", kao i novac u iznosu od 10.000 evra.

Osumnjičena Jasna Ž. je 15. maja u jutarnjim časovima iz prtljažnika vozila marke "Golf 5" kojim je upravljala vanbračna supruga Dejana S, M.I, izbacila dva džaka u kome se nalazio materijal koji je korišćen za uklanjanje tragova izvršenja krivičnog dela teško ubistvo na štetu oštećenog A.N. i iste bacila na NN lokaciji na Petlovom brdu.

Navedene džakove je prethodnog dana, 14. maja, Dejan S. kod nadvožnjaka u Staroj Pazovi preneo u prtljažnik tog vozila i to iz svog vozila marke "Fiat punto" u kojem se u tom momentu nalazio sa Sašom V. i Mariom S, na koji drugi način su Dejan S. i Jasna Ž. pomogli Saši V. i Mariu S. da ne budu otkriveni, tvrdi tužilaštvo

Istovremeno Jasna Ž. nije prijavila krivično delo teško ubistvo za koje se po zakonu može izreći kazna doživotnog zatvora.

Osumnjičeni Veselin Milić je u svojstvu službenog lica, tada načelnika Policijske uprave za grad Beograd, svesno propustio da prijavi krivično delo za koje je saznao u vršenju svoje dužnosti, za koje se delo po zakonu može izreći pet godina zatvora ili teža kazna.

VJT je navelo da je odredilo preduzimanje određenih dokaznih radnji protiv osumnjičenog Veselina M, zbog krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, a zbog krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela protiv Nenada L, Vuka Š, Petra U. i Jelene Ž.

Protiv osumnjičenog Dejana S. zbog krivičnog dela pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela, a protiv Miloša J. i Dušana V. zbog krivičnog dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, dodaje se u saopštenju VJT.

(Beta, 13.06.2026)