Ubijeni Vrhovni vođa Irana Ali Hamenei biće sahranjen početkom jula

Beta pre 16 minuta

Sahrana ubijenog Vrhovnog vođe Irana ajatolaha Alija Hameneija biće održana u julu, javila je danas iranska državna novinska agencija.

Sahrana i oproštajna ceremonija održaće se između 4. i 9. jula, javila je iranska državna televizija IRIB.

Hamenei je ubijen na samom početku Izraela i SAD sa Iranom krajem februara.

Za novog Vrhovnog vođu izabran je njegov sin Modžtaba, za kojeg se smatra da je još manje sklon kompromisima.

Pakistanski posrednici u pregovorima Vašingtona i Teherana tvrde da je sporazum o okončanju rata blizu.

Premijer Pakistana Šehbaz Šarif naveo je danas da je sporazum usmeren na okončanje rata na Bliskom istoku bliži nego ikad pre i da se očekuje da će biti finalizovan u roku od 24 sata.

Pakistan se priprema za elektronsko potpisivanje sporazuma, a odmah nakon toga slede razgovori na tehničkom nivou sledeće nedelje.

"Želeli bismo da se zahvalimo Sjedinjenim Američkim Državama i Islamskoj Republici Iran na njihovoj kontinuiranoj posvećenosti tokom pregovora i izražavamo iskrenu zahvalnost našoj braći u regionu na njihovoj podršci", naveo je Šarif objavi na društvenoj mreži Iks.

Napredak u pregovorima ostvaren je nakon što je Iran razmenio vatru sa SAD i Izraelom tokom tri dana ove sedmice, što je pretilo da Bliski istok gurne u rat velikih razmera.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči je u petak na Iksu naveo da sporazum "nikada nije bio bliži".

Predsednik SAD Donald Tramp, koji je poslednjih nedelja više puta rekao da su zemlje na pragu dogovora, podelio je Aragčijevu objavu na svojoj društvenoj mreži Trut soušal.

Rat Irana, Izraela i SAD koji je počeo 28. februara potresao je Bliski istok i praktično zaustavio transport nafte i prirodnog gasa kroz Persijskog zaliva.

Krhko primirje je na snazi od 7. aprila.

Tri neimenovana zvaničnika iz regiona rekla su agenciji Asošiejted pres da očekuju da sporazum bude potpisan u ​​narednim danima, nakon što ga zvaničnici u Vašingtonu i Teheranu odobre.

Tramp je u četvrtak tvrdio da je postignut značajan napredak u pregovorima, samo nekoliko sati nakon što je zapretio eskalacijom napada i zauzimanjem ostrva Harg, presudnog za transport iranske nafte.

Očekuje se da će Hameneijeva sahrana početi u Teheranu.

Povorka sa njegovim telom će otići u Kom, uporište mnogih šiitskih verskih velikodostojnika, a zatim u njegovo rodno mesto Mešhed, gde će biti sahranjen u svetilištu Imama Reze, koje se smatra najsvetijim mestom među šiitskim vernicima.

Sahrana Hameneijeve ćerke i zeta, ubijenih zajedno sa njim, biće održana istog dana.

Hamenei je dramatično preoblikovao Islamsku Republiku otkako je preuzeo vlast nakon smrti ajatolaha Ruholaha Homeinija 1989. godine. 

Homeini je bio vatreni, harizmatični ideolog koji je predvodio Islamsku revoluciju i svrgavanje šaha, uspostavivši vlast šiitskih mola.

Na kraju, Hamenei je vladao mnogo duže od Homeinija. 

Znatno je ojačao uticaj šiitskog islama i pretvorio paravojnu Revolucionarnu gardu u najvažnije telo koje je podupiralo njegovu vladavinu. 

Garda je postala vojni i poslovni gigant, najelitnija snaga zemlje i čuvar arsenala balističkih raketa, sa uplivom u sve ekonomske sektore Irana.

(Beta, 13.06.2026)

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