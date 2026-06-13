Uhapšeno 25 policijskih i carinskih službenika na prelazu Badovinci zbog primanja mita

Beta pre 2 sata

Više javno tužilaštvo (VJT) u Novom Sadu saopštilo je danas da je uhapšeno 25 policijskih i carinskih službenika, osumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja i primanje mita na graničnom prelazu Badovinci sa Bosnom i Hercegovinom, dok se za još dvoje osumnjičenih traga.

Istraga je obuhvatala 29 osumnjičenih, od kojih se 27 osumnjičenih terete da su krivična dela izvršili u svojstvu službenih lica, pri čemu su 23 osumnjičena postupali kao policijski službenici, dok su četiri osumnjičena postupala kao carinski službenici.

Dve uhapšene osobe sumnjiče se da su izvršile krivična dela primanje mita i više krivičnih dela zloupotreba službenog položaja, po jedna za davanje i primanje mita, dok se ostali osumnjičeni terete da su izvršili više krivičnih dela zloupotreba službenog položaja.

U okviru dosadašnjeg toka predistražnog postupka, utvrđeno je da su od decembra 2024. godine do maja 2025. godine, troje osumnjičenih izvršili krivično delo primanje mita tako što su u svojstvu službenih lica zahtevali poklon da u vezi sa svojim službenim ovlašćenjem ne izvrše radnju koju bi morali izvršiti.

Osumnjičeni za zloupotrebu službenog položaja, njih 26, terete se za to krivično delo što su u svojstvu službenih lica nevršenjem svoje službene dužnosti, suprotno zakonu, omogućili većem broju osoba koje nisu ispunjavale uslove za prelazak državne granice i prenos robe da to učine bez propisanog postupka granične kontrole i carinskog nadzora, te nakon otkrivanja prekršaja nisu preduzimali njihovo prekršajno gonjenje.

Dve osobe osumnjičene su za davanje mita tako što su ponudili poklone službenim licima da u vezi sa svojim službenim ovlašćenjima ne izvrše službenu radnju koju bi morali izvršiti.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu.

U današnjoj akciji učestvuje ukupno 11 javnih tužilaca, pet javnotužilačkih pomoćnika i veći broj policijskih službenika Sektora unutrašnje kontrole Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

(Beta, 13.06.2026)