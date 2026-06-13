Vremenska prognoza za nedelju 14. jun 2026: Sutra pretežno sunčano i toplije

Beta pre 1 sat

U Srbiji će sutra, nakon svežeg jutra, biti pretežno sunčano i toplije vreme, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.Posle podne, uz lokalni razvoj oblačnosti, na severu Vojvodine kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, različitih pravaca, u planinskim predelima jugozapadne Srbije posle podne povremeno jak, južni i jugozapadni.

Najniža temperatura od osam do 17, a najviša od 27 do 31. Kasnije posle podne u Vojvodini, a uveče i tokom noći i u zapadnoj, centralnoj i istočnoj Srbiji jače naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalnim grmljavinskim nepogodama.

Vedro i suvo vreme zadržaće se samo na jugu i jugozapadu zemlje.

U Beogradu sutra veći deo dana pretežno sunčano i toplije vreme.

Vetar slab do umeren, različitih pravaca. Najniža temperatura od 14 do 17, a najviša oko 31.

Uveče i tokom noći jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a u pojedinim delovima grada pljuskovi kratkotrajno mogu biti intenzivniji uz grad i olujni vetar.

U Srbiji u ponedeljak promenljivo oblačno, nestabilno i svežije vreme. Samo na jugu zemlje sunčano i toplo.

Biometeorološka prognoza za nedelju 14. jun 2026.

Očekivana biometeorološka situacija će nepovolјno uticati na većinu hronično obolelih i osetlјivih osoba. Glavobolјa, kao i bolovi u zglobovima i mišićima su moguće meteoropatske reakcije.

(Beta, 13.06.2026)

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